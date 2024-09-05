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Які церковні свята в Україні у вересні за новим календарем: повний список та дати

Київ, Україна, Четвер 05 вересня 2024 06:30
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Які церковні свята в Україні у вересні за новим календарем: повний список та дати Фото: Богослужіння у церкві (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Рік тому Православна церква України і Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тепер більшість церковних дат змістилися на 13 днів раніше.

Які церковні свята відзначають віряни у вересні за новим календарем, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку ПЦУ у Facebook.

Основні церковні свята у вересні

  • 1 вересня – початок індикту - новий церковний рік, Собор Вінницьких святих;
  • 2 вересня – Преподобних Антонія і Феодосія Печерських;
  • 5 вересня – Пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків Івана Предтечі;
  • 8 вересняРіздво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;
  • 17 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії;
  • 23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя;
  • 26 вересня – апостола і євангеліста Івана Богослова;
  • 28 вересня – Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах спочивають.

Що треба знати про "дванадесяті" свята у вересні

У церквах візантійського обряду крім найбільшого свята Великодня встановлені ще 12 найважливіших дат упродовж року. Ці дванадцять великих свят називають "дванадесятими". Вісім із них присвячені Ісусу Христу, а чотири – Богородиці.

У вересні за новоюліанським календарем відзначатимуть два дванадесяті свята - Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Різдво Пресвятої Богородиці – це свято на честь народження Діви Марії, яка стала матір'ю Ісуса Христа. У народі це свято ще називають "друга Пречиста". Перша Пречиста – свято Успіння Пресвятої Богородиці (15 серпня), а третя Пречиста - Покров Пресвятої Богородиці (1 жовтня).

Воздвиження Хреста Господнього – свято в пам'ять про знайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. В основі встановлення свята – дві події: віднайдення у 4 столітті хреста, на якому розіп'яли Ісуса і повернення цього хреста у 7 столітті з Персії до Єрусалиму.

Нагадаємо, ми писали про значення і традиції свята Різдво Пресвятої Богородиці.

Також ми розповідлаи про свято Воздвиження Хреста Господнього та головні традиції.

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Церковний календар Свята
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