ПЦУ признала недействительными документы Киевского патриархата после 30 января

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжение Украинской православной церкви Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на сайте ПЦУ.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, являются не действительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви)», – говорится в указе Епифания.

Отметим, 24 мая в митрополичьем доме Собора Святой Софии в Киеве состоялось заседание священного синода православной церкви Украины. После синода блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что почетный патриарх Филарет не изменил свою точку зрения и настаивает на существовании Киевского патриархата.

Напомним, 15 мая Филарет провел пресс-конференцию, на которой заявил, что у него перед собором были устные договоренности с Петром Порошенко и экзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен в основном представлять ПЦУ на международной арене.