У ПЦУ поведінку Філарета пов'язали з "віковими змінами"

Фото: Філарет (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Зорі, Філарет "не сприйняв нову реальність"

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що причиною дивної поведінки Філарета є "вікові зміни". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню "Новое время".

Зоря зазначив, що Філарет "не сприйняв нову реальність".

"Насамперед я для себе знаходжу одне логічне пояснення, яке вписується в те, що я бачив. Це незворотні вікові зміни. Патріарх настільки звик до певного перебігу подій, настільки звик до своєї виняткової відповідальності за те, що відбувається з церквою, як людина такого вже поважного старшого віку, йому вже 91 рік, він не сприйняв нову реальність", - сказав він, відповідаючи на питання, чому Філарет заговорив про Київський патріархат.

Речник ПЦУ додав, що спочатку Філарет погодився на умови надання Томосу, а потім передумав.

"Він вважає, що несправедливо був не допущений до того, щоб бути кандидатом на предстоятеля Єдиної церкви. Але така умова була Вселенського патріарха. Тому Томос видавав Вселенський патріарх Варфоломій і відповідно його умова була, щоб керівники церков, які очолювали їх до об'єднавчого Собору, не висували своїх кандидатур. Патріарх Філарет раніше на це погодився, а зараз передумав… Я не медичний фахівець. Але думаю, що всі, хто спостерігає за цією ситуацією, можуть засвідчити, що і картина реальності, про яку говорить патріарх, і те, що ми бачимо в дійсності, не збігається", - зазначив Зоря.

Як писало РБК-Україна раніше, предстоятель ПЦУ Єпіфаній заявив, що на сьогодні в Православній церкві України (ПЦУ) немає ніякого розколу. При цьому митрополит вважає, що почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ.

Нагадаємо, Філарет скликає "помісний собор" УПЦ Київського патріархату, яка припинила свою діяльність після створення ПЦУ і отримання томосу про автокефалію. Так, 20 червня він планує оголосити про невизнання томосу.