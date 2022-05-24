ПЦУ попросит Кабмин передать ей один из храмов Киево-Печерской лавры

Православная церковь Украины (ПЦУ) попросит Кабинет министров передать ей один из храмов и помещения Киево-Печерской лавры. В них могут разместить мужской монастырь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПЦУ .

Сообщается, что на вчерашнем синоде решили создать мужской монастырь ПЦУ в Киево-Печерской лавре, который будет иметь прямое подчинение предстоятелю Епифанию. Само решение объясняется особым значением Лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, а также необходимостью преодолеть последствия подчинения ее Московскому патриархату.

Синод также попросил Епифания обратиться в Кабинет министров с просьбой передать один из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений ПЦУ.