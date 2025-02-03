ПЦУ оновила церковний календар: зміни вже затверджено на Синоді

2 лютого 2025 року в Синодальній залі Митрополичого дому, розташованому при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі, відбулося чергове засідання Священного Синоду ПЦУ. У засіданні взяли участь всі члени Синоду, і одноголосно було затверджено ряд важливих змін у церковному календарі.

Зокрема, серед нововведень - у календар ПЦУ додали кілька нових свят. Одним із важливих рішень стало внесення в календар день пам’яті святої преподобної Анни Всеволодівни, княжни Київської, з датою святкування 3 листопада. Вона була онучкою благовірного князя Ярослава Мудрого та настоятелькою Андріївського монастиря у Києві.

Також у календарі з'явиться день пам'яті "Відновлення православної ієрархії Київської Митрополії" 31 серпня. Це важлива подія в історії Православної Церкви України, пов’язана з висвяченням святителя Іова (Борецького) на митрополита Київського у 1620 році, коли православна ієрархія була відновлена за сприяння козацтва та благовірного гетьмана Петра Сагайдачного.

Крім того, до календаря додано імена святителів Лазаря та Сильвестра, єпископів Переяславських, а також імена святителів Михаїла і Марина, єпископів Юр’ївських, з датою святкування 6 вересня. У церковному календарі з’явилися імена іспанських мучеників Аціскла і Вікторії з Кордови, з датою пам'яті 17 листопада.

Важливою зміною є також встановлення окремих днів вшанування святителів Іоана ІІ, митрополита Київського, та подвижника Києво-Печерської Лаври, преподобного Феоктиста Печерського. Пам'ять святителя Іоана ІІ відзначатиметься 31 серпня, а Феоктист Печерський буде вшанований 5 серпня.

Крім того, встановили окремий день вшанування святителів єпископів Переяславських: Єфрема, Миколая, Петра, Лазаря, Сильвестра, Євфимія, Симеона - 28 січня.

Зміни також торкнулися уточнень у назвах святих, таких як прп. Амфілохій Почаївський - преподобний Амфілохій Почаївський, в малій схимі Йосиф, чудотворець Іловецький. Преподобний за життя був знаний як отець Йосиф, а велику схиму прийняв незадовго до смерті і більшу частину життя не провів у Лаврі, мешкаючи в рідному селі Мала Іловиця та на братському цвинтарі у Почаєві, де приймав численних відвідувачів.

Уточнили у календарі також найменування прп. Єфросинії Суздальської, оскільки вона є дочкою Чернігівського князя мученика Михаїла – преподобна Єфросинія, княжна Чернігівська, ігуменя Суздальська.