ПЦУ обговорить у травні календарну реформу

Так, на засіданні Священний синод затвердив порядок благословення парафіям і монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря.

Натомість було вирішено скликати Собор для обговорення нової календарної реформи.

"Було вирішено скликати 24 травня 2023 р. засідання Архієрейського Собору, одним з питань порядку денного якого є обговорення календарної реформи", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, основні християнські церкви в Україні живуть за двома календарями: Григоріанським (Римо-католицька церква) та Юліанським (Греко-католицька та Православна церкви).

Також є ще третій – Новоюліанський, який мало чим відрізняється від Григоріанського. До 28 лютого 2800 року всі свята за обома календарями співпадатимуть, проте далі можлива похибка, оскільки Новоюліанський дещо по-іншому обчислює один день високосного року.

Раніше повідомлялося, коли Україна перейде на новий календар свят.

Крім того, за останній рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

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