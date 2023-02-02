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ПЦУ обговорить у травні календарну реформу

Фото: Священний синод ПЦУ обговорить у травні календарну реформу (pomisna.info)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 2 лютого, у Синодальній залі Митрополичого будинку відбулося чергове засідання Священного синоду Православної церкви України. На порядку денному було затверджено багато питань, серед яких торкнулися питання новоюліанського календаря та календарної реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

Так, на засіданні Священний синод затвердив порядок благословення парафіям і монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря.

Натомість було вирішено скликати Собор для обговорення нової календарної реформи.

"Було вирішено скликати 24 травня 2023 р. засідання Архієрейського Собору, одним з питань порядку денного якого є обговорення календарної реформи", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, основні християнські церкви в Україні живуть за двома календарями: Григоріанським (Римо-католицька церква) та Юліанським (Греко-католицька та Православна церкви).

Також є ще третій – Новоюліанський, який мало чим відрізняється від Григоріанського. До 28 лютого 2800 року всі свята за обома календарями співпадатимуть, проте далі можлива похибка, оскільки Новоюліанський дещо по-іншому обчислює один день високосного року.

Раніше повідомлялося, коли Україна перейде на новий календар свят.

Крім того, за останній рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

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