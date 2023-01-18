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ПЦУ має вдесятеро більше прихильників, ніж УПЦ Московського патріархату

Фото: прихильників ПЦУ у 10 разів більше, ніж у УПЦ МП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2023 року 69% українців вважають себе православними. Зокрема, 41% відносять себе до Православної церкви України (ПЦУ), 4% - до УПЦ Московського патріархату і 24% не відносять себе до жодного патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Info Sapiens.

За даними опитування, довіра до голови ПЦУ митрополита Епіфанія є більш ніж в 10 разів вищою, ніж до керівника УПЦ МП Онуфрія - 55% проти 5%. Водночас 22% йому не довіряють (тоді як Онуфрію не довіряють 77%). Довіра до патріарха Кирила складає 1% (такий же показник у Володимира Путіна за даними інших опитувань).

За даними опитування, 34% українців святкували Різдво 7 січня, 21% - 25 грудня, а 25% святкували і 25 грудня, і 7 січня, а 20% не святкували взагалі.

Єдиним регіоном, де відносна більшість святкували Різдво 25 грудня (29% порівняно з 22% тих, хто святкував його 7 січня) став Київ.

Загалом 85% українців вважають себе християнам.

Опитування проведене компанією Info Sapiens 12-15 січня 2023 року серед 1029 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

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