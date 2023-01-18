ПЦУ має вдесятеро більше прихильників, ніж УПЦ Московського патріархату

За даними опитування, довіра до голови ПЦУ митрополита Епіфанія є більш ніж в 10 разів вищою, ніж до керівника УПЦ МП Онуфрія - 55% проти 5%. Водночас 22% йому не довіряють (тоді як Онуфрію не довіряють 77%). Довіра до патріарха Кирила складає 1% (такий же показник у Володимира Путіна за даними інших опитувань).

За даними опитування, 34% українців святкували Різдво 7 січня, 21% - 25 грудня, а 25% святкували і 25 грудня, і 7 січня, а 20% не святкували взагалі.

Єдиним регіоном, де відносна більшість святкували Різдво 25 грудня (29% порівняно з 22% тих, хто святкував його 7 січня) став Київ.

Загалом 85% українців вважають себе християнам.

Опитування проведене компанією Info Sapiens 12-15 січня 2023 року серед 1029 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.