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У ПЦУ в десять раз больше сторонников, чем у УПЦ Московского патриархата

Фото: сторонников ПЦУ в 10 раз больше, чем в УПЦ МП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2023 69% украинцев считают себя православными. В частности, 41% относят себя к Православной церкви Украины (ПЦУ), 4% - к УПЦ Московского патриархата и 24% не относят себя ни к одному патриархату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Info Sapiens.

По данным опроса, доверие к главе ПЦУ митрополиту Епифания более чем в 10 раз выше, чем к руководителю УПЦ МП Онуфрию - 55% против 5%. В то же время 22% ему не доверяют (в то время как Онуфрию не доверяют 77%). Доверие к патриарху Кириллу составляет 1% (такой же показатель у Владимира Путина по данным других опросов).

По данным опроса, 34% украинцев праздновали Рождество 7 января, 21% - 25 декабря, а 25% праздновали и 25 декабря, и 7 января, а 20% не праздновали вообще.

Единственным регионом, где относительное большинство праздновали Рождество 25 декабря (29% по сравнению с 22% праздновавших его 7 января) стал Киев.

В общей сложности 85% украинцев считают себя христианами.

Опрос проведен компанией Info Sapiens 12-15 января 2023 среди 1029 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

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УПЦ