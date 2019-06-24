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ПЦУ исключила из епископата двух сторонников Филарета

Новости » Общество    24.06.2019 - 15:37
ПЦУ исключила из епископата двух сторонников Филарета
Фото: Филарет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сторонников исключили за акивноте участие в действиях, направленных на разжигание противостояния в церковной среде

Православная церковь Украины (ПЦУ) с 24 июня исключила двух сторонников почетного патриарха Филарета из епископата. Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

По его словам, исключение произошло из-за активного участия в действиях, направленных на разжигание противостояния в церковной среде.

"За активное участие в действиях, направленных на разжигание противостояния в церковной среде, сознательное противление соборным решениям, нарушение 34 Апостольского правила, участие в осуществлении рукоположений в чужой епархии вопреки Уставу и каноническим правилам - Преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключить с 24 июня 2019 года из состава епископата Православной церкви Украины", - подчеркнул Зоря.

Напомним, в понедельник Епифаний лишил Филарета прав на киевские епархии и монастыри. Так, синод отменил решение от 5 февраля 2019 года, которое подтверждало права Филарета управлять Киевской епархией.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве прошло заседание Священного синода Православной церкви Украины (ПЦУ) в связи с ситуацией с почетным патриархом Филаретом. Так, синод стартовал в 10:00. Председательствовал на синоде митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а Филарет не пришел.

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