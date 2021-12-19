UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ПЦУ не исключает отмену поста на Новый год

Автор: Дмитрий Левицкий

Православная церковь Украины может отменить или же ослабить пост на Новый год. Это важно для тех верующих, которые празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ПЦУ Епифания для "Радио Свобода".

"До определенной степени есть нарушение поста. И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, Церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня", - пояснил глава ПЦУ.

Епифаний сказал, что отмена или ослабление поста должно быть соборным общим решением. Но это решение будет временным.

"Пока мы не перейдем на новоюлианский календарь, (можем - ред.) ослабить пост, чтобы не было нарушения. Потому что, есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", - добавил он.

Напомним, до этого Епифаний говорил, что украинская церковь может перейти на празднование Рождества 25 декабря в течение ближайших 10 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУНовый годЕпифаний