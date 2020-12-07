ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ПЛР-тест на COVID-19 може бути позитивним ще місяць після одужання

Україна, Понеділок 07 грудня 2020 15:52
ПЛР-тест на COVID-19 може бути позитивним ще місяць після одужання
Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Маріанна Присяжнюк

ПЛР-тест людини, яка одужала від коронавірусної хвороби, може бути позитивним ще протягом місяця. Однак ця людина не може нікого заразити.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я уже два місяці кажу, що його не треба робити (другий ПРЛ-тест після одужання від коронавірусу, - ред.). Якщо людина хворіє 10 днів від початку симптомів, після десятого дня, якщо протягом трьох днів поспіль немає жодних клінічних проявів, ця людина є такою, що одужала. Їй закривають лікарняний саме по такому стандарту", - пояснив міністр.

Він підкреслив, що ПЛР-тест є дуже чутливим, а тому може виявити залишки вірусу і після одужання. Однак така людина не є заразною.

"Я повинен сказати, що людина є такою, що одужала, а в неї може бути тест позитивний ще протягом місяця. Тому що залишаються залишки вірусу, але людина вже не є заразною", - запевнив Степанов.

Нагадаємо, уряд закупив уже 66 тисяч тестів на антиген до коронавірусу. До кінця року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів.

Як писало РБК-Україна, раніше Степанов заявив, що в Україні близько 80% тестів на коронавірус проводять державні лабораторії. Вони роблять це безкоштовно.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнитестыМаксим СтепановКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся