Пташник рассказала, как Левченко "советовал" ей выбрать другой округ

Народный депутат, кандидат на парламентских выборах от партии "Голос" по 223 мажоритарному округу Виктория Пташник заявила, что нардеп Юрий Левченко, пытался заставить ее снять свою кандидатуру с выборов. Об этом политик написала на своем Facebook.

"Юрий Левченко открыто врет и поливает меня грязью после своей неудачной попытки повлиять на меня и заставить снять свою кандидатуру с выборов. А это значит только одно - я иду по правильному пути", - заявила нардеп.

Она заявила, что Левченко уже неоднократно подходил к ней и убеждал ее изменить избирательный округ.

"Когда Юрий подходил ко мне, "советовал" выбрать другой округ и предупреждал о войне, я сразу сказала, что не собираюсь ни с кем воевать, я собираюсь сосредоточиться исключительно на своих достижениях", - написала нардеп.

"Жаль, что люди так быстро меняются на выборах. Но это реальность сегодняшних дней. Рассчитывать на то, что это будут честные и чистые выборы со стороны некоторых оппонентов не стоит", - добавила политик.

Пташник также подчеркнула, что на протяжении последних 4 лет она работала одна, и будучи внефракционным депутатом никогда не имела отношения ни к одному из олигархов, принимая все свои решения самостоятельно.