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Пташник рассказала, как Левченко "советовал" ей выбрать другой округ

Новости » Выборы 2019    12.06.2019 - 12:06
Пташник рассказала, как Левченко "советовал" ей выбрать другой округ
Виктория Пташник (фото: facebook.com cn.opora)

Пташник заявила. что Левченко предупреждал ее о "войне"

Народный депутат, кандидат на парламентских выборах от партии "Голос" по 223 мажоритарному округу Виктория Пташник заявила, что нардеп Юрий Левченко, пытался заставить ее снять свою кандидатуру с выборов. Об этом политик написала на своем Facebook.

"Юрий Левченко открыто врет и поливает меня грязью после своей неудачной попытки повлиять на меня и заставить снять свою кандидатуру с выборов. А это значит только одно - я иду по правильному пути", - заявила нардеп.

Она заявила, что Левченко уже неоднократно подходил к ней и убеждал ее изменить избирательный округ.

"Когда Юрий подходил ко мне, "советовал" выбрать другой округ и предупреждал о войне, я сразу сказала, что не собираюсь ни с кем воевать, я собираюсь сосредоточиться исключительно на своих достижениях", - написала нардеп.

"Жаль, что люди так быстро меняются на выборах. Но это реальность сегодняшних дней. Рассчитывать на то, что это будут честные и чистые выборы со стороны некоторых оппонентов не стоит", - добавила политик.

Пташник также подчеркнула, что на протяжении последних 4 лет она работала одна, и будучи внефракционным депутатом никогда не имела отношения ни к одному из олигархов, принимая все свои решения самостоятельно.

Пташник рассказала, как Левченко &quot;советовал&quot; ей выбрать другой округ

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