Пташник розповіла, як Левченко "радив" їй вибрати інший округ

Вікторія Пташник (фото: facebook.com cn.opora)

Пташник заявила. що Левченко попереджав її про війну

Народний депутат, кандидат на парламентських виборах від партії "Голос" по 223 мажоритарному округу Вікторія Пташник заявила, що нардеп Юрій Левченко, намагався змусити її зняти свою кандидатуру з виборів. Про це політик написала на своєму Facebook.

"Юрій Левченко відкрито бреше і поливає мене брудом після своєї невдалої спроби вплинути на мене і змусити зняти свою кандидатуру з виборів. А це означає тільки одне - я йду по правильному шляху", - заявила нардеп.

Вона заявила, що Левченко вже неодноразово звертався до неї і переконував її змінити виборчий округ.

"Коли Юрій підходив до мене, "радив" вибрати інший округ і попереджав про війну, я відразу сказала, що не збираюся ні з ким воювати, я збираюся зосередитися виключно на своїх досягненнях", - написала нардеп.

"Шкода, що люди так швидко змінюються на виборах. Але це реальність сьогодення. Розраховувати на те, що це будуть чесні і чисті вибори з боку деяких опонентів не варто", - додала політик.

Пташник також підкреслила, що протягом останніх 4 років вона працювала одна, і будучи позафракційним депутатом ніколи не мала відношення ні до одного з олігархів, приймаючи всі свої рішення самостійно.