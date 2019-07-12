Пташник призвала Буймистер к дебатам с сильными оппонентами по округу

Фото: Виктория Пташник (facebook.com viktoria ptashnik)

Пташник опубликовала видеообращение

Кандидат от политической партии "Голос" по 223 округу в городе Киеве Виктория Пташник призвала Людмилу Буймистер, которая баллотируется по этому же округу от "Слуги народа", вызывать на дебаты сильных соперников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Пташник.

Как известно, ранее Буймистер разместила видеообращение к действующему народному депутату Юрию Левченко с вызовом на дебаты.

"Я надеялась, что вы вместе с партией "Свобода" так же, как и все другие политики старой генерации, останетесь в прошлом - но нет, вы вновь баллотируетесь в нашем Шевченковском районе. За пять лет вы ничего не сделали для нашего района. В то время как соседние районы получили бюджетные субвенции на десятки миллионов гривен, Вы сумели убедить правительство предоставить Шевченковскому району только 100 тыс. грн. Я вызываю вас на дебаты", - заявила Буймистер.

Дебаты на стадионе "Старт" Я обращаюсь к народному депутату Украины Юрий Левченко. Господин Юрий! Вы распространяете обо мне клевету и ложь. Я надеялась, что Вы вместе с партией “Свобода”, так же как и все другие политики старой генерации остаться в прошлом — но нет, вы вновь баллотируетесь в нашем Шевченковском районе! За пять лет Вы ничего не сделали для нашего района. В то время как соседние районы получили бюджетные субвенции на десятки миллионов гривен, Вы сумели убедить правительство предоставить Шевченковском района только 100 тыс. грн. Вместо содержательной беседы о будущем Киева, Вы публично распространяете откровенную ложь. Возможно Вы считаете распространения лжи нормальным элементом конкурентной борьбы. Я считаю такое поведение недостойным порядочного человека. Господин Юрий! Я вызываю Вас на дебаты — первые в Киеве дебаты между старой политической системой и силой обновления общества. Встретимся 19 июля, в 19:00 на стадионе “Старт”. Надеюсь, у Вас хватит храбрости прийти. А еще я приглашаю всех неравнодушных киевлян! Обещаю, будет интересно. Мы вернем гордость за Киев! С уважением, Людмила Буймистер, кандидат от политической силы “Слуга Народа”. #223округ #зробимоїхщераз Опубликовано Слуга народа - Людмила Буймистер - Округ 223 Среда, 10 июля 2019 г.

Однако вместо ответа от Левченко она получила видеообращение от Пташник с предложением соревноваться с достойным оппонентом.

“Госпожа Людмила, вызываете на дебаты слабого соперника, чтобы на его фоне выглядеть достойно? Не бойтесь. Приглашайте сильных. Я готова ”, - предложила кандидат от политической партии "Голос".

Слуга народа - Людмила Буймистер - Округ 223, не бойтесь! Я готова:) В последнее время приглашать на дебаты стало трендом... Опубликовано Victoria Ptashnyk Среда, 10 июля 2019 г.

Также в своем обращении Пташник посоветовала Буймистер ознакомиться с полномочиями народных депутатов, намекая на непонимание разницы между полномочиями ВРУ и местных советов.