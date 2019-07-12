Пташник закликала Буймістер до дебатів з сильними опонентами по округу

Фото: Вікторія Пташник (facebook.com viktoria ptashnik)

Пташник опублікувала відеозвернення

Кандидат від політичної партії "Голос" по 223 округу в місті Києві Вікторія Пташник закликала Людмилу Буймістер, яка балотується по цьому ж округу від "Слуги народу", викликати на дебати сильних суперників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Пташник.

Як відомо, раніше Буймістер розмістила відеозвернення до діючого народного депутата Юрія Левченка із викликом на дебати.

"Я сподівалася, що Ви разом з партією "Свобода" так само, як і всі інші політики старої генерації, лишитеся в минулому - але ні, ви знов балотується в нашому Шевченківському районі. За п’ять років ви нічого не зробили для нашого району. В той час як сусідні райони отримали бюджетні субвенції на десятки мільйонів гривень, Ви спромоглися переконати уряд надати Шевченківському району лише 100 тис. грн. Я викликаю вас на дебати", - заявила Буймістер.

Дебати на стадіоні "Старт" Я звертаюся до народного депутата України Юрій Левченко. Пане Юрію! Ви розповсюджуєте про мене наклеп та брехню. Я сподівалася, що Ви разом з партією “Свобода”, так само як і всі інші політики старої генерації лишитися в минулому — але ні, ви знов балотуєтеся в нашому Шевченківському районі! За п’ять років Ви нічого не зробили для нашого району. В той час як сусідні райони отримали бюджетні субвенції на десятки мільйонів гривень, Ви спромоглися переконати уряд надати Шевченківському району лише 100 тис. грн. Замість змістовної розмови про майбутнє Києва, Ви публічно розповсюджуєте відверту неправду. Можливо Ви вважаєте розповсюдження неправди нормальним елементом конкурентної боротьби. Я вважаю таку поведінку недостойною порядної людини. Пане Юрію! Я викликаю Вас на дебати — перші в Києві дебати між старою політичною системою та силою оновлення суспільства. Зустрінемось 19 липня, о 19:00 на стадіоні “Старт”. Сподіваюсь, у Вас вистачить хоробрості прийти. А ще я запрошую всіх небайдужих киян! Обіцяю, буде цікаво. Ми повернемо гордість за Київ! З повагою, Людмила Буймістер, кандидат від політичної сили “Слуга Народу”. #223округ #зробимоїхщераз Опубліковано Слуга народу - Буймістер Людмила - Округ 223 Середа, 10 липня 2019 р.

Проте замість відповіді від Левченка вона отримала відеозвернення від Пташник з пропозицією змагатися з гідним опонентом.

“Пані Людмило, викликаєте на дебати слабкого суперника, щоб на його фоні виглядати достойно? Не бійтесь. Запрошуйте сильних. Я готова ”, - запропонувала кандидат від політичної партії "Голос".

Слуга народу - Буймістер Людмила - Округ 223, не бійтесь! Я готова:) В останній час запрошувати на дебати стало трендом... Опубліковано Victoria Ptashnyk Середа, 10 липня 2019 р.

Також у своєму зверненні Пташник порадила Буймістер ознайомитись із повноваженнями народних депутатів, натякаючи на нерозуміння різниці між повноваженнями ВРУ та місцевих рад.