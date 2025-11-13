"Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" у Криму

Українські військові знищили лігво зберігання та обслуговування російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" у тимчасово окупованому Криму, в районі населеного пункту Кіровське.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".
За його словами, бійці підрозділу "Птахи Мадяра" завдали удару по ворогу вночі 13 листопада. Саме цей підрозділ 1-го окремого центру СБС (раніше - 14-й полк СБС, - ред.) провів операцію, унаслідок якої об’єкт противника було знищено.
Раніше, 13 вересня 2025 року, бійці 414-ї бригади "Птахів Мадяра" вже збили один із таких дронів "Оріон" у повітрі. За словами "Мадяра", ліквідація сховища в Криму стала логічним продовженням цієї операції.
"Оріон" - це російський розвідувально-ударний дрон, здатний нести авіабомби та ракети "повітря–земля". Його технічні характеристики дозволяють перебувати в повітрі до 24 годин на висоті до 7,5 тисяч метрів, а розмах крил становить 16,3 метра. Такий безпілотник вважається рідкісним і дорогим зразком у російському арсеналі.
Близько третини компаній, причетних до виробництва російських дронів "Оріон", досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Це, за даними української розвідки, створює реальну загрозу продовження постачання критичних компонентів та, відповідно, ведення Росією війни проти України.
Серед ідентифікованих підприємств - виробники оптико-електронних систем, наземних станцій зв’язку та полімерно-композитних матеріалів для корпусів безпілотників.
"Такі розробки, як "Оріон", становлять небезпеку не лише для України, а й для всього цивілізованого світу. Адже технології та комплектуючі можуть передаватися союзникам Росії – Ірану та КНДР, що збільшує ризики їхнього військового використання в інших регіонах", – зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України