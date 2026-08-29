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"Птахи Мадяра" нищать півтора батальйона ворога за кожного полеглого побратима

17:45 29.08.2026 Сб
2 хв
Понад 50 тисяч окупантів знищено на східному напрямку
aimg Сергій Козачук
Фото: Мадяр назвав кількість загиблих побратимів (facebook.com/zelenskyy.official)

Бригада "Птахи Мадяра" за час повномасштабної війни втратила 79 бійців. Водночас за крайню ротацію на Сході захисники знищили та поранили понад 50 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира 414 ОМБР Роберта Бровді "Мадяра".

Втрати підрозділу та ворога

За 4,5 роки повномасштабного вторгнення Росії у 414 окремій бригаді ударних безпілотних авіакомплексів "Птахи Мадяра" загинули 79 воїнів - побратимів та посестер.

Водночас за два роки ротації підрозділу на східному напрямку (з 21 липня 2024 року по теперішній час) бійці знешкодили 50 336 російських окупантів:

  • 29 023 - безповоротні втрати (200);
  • 21 313 - санітарні втрати (300).

"По 637 пошматованих або покалічених противників за кожного одного Птаха - це по півтора батальйона штурмовиків та піхотинців орди ціною життя кожного одного Птаха, чи повний штурмовий склад 22 ворожих бригад", - підкреслив командир.

Вшанування пам'яті полеглих

Бровді опублікував позивні всіх загиблих захисників бригади.

Він наголосив, що оновлений облік втрат ворога ведеться щоденно, а обличчя кожного полеглого побратима бійці вшановують щоранку.

Удари по об'єктах у РФ

Нагадаємо, українські військові продовжують систематично уражати стратегічні об'єкти на території Росії.

Зокрема, в ніч на 26 серпня Сили оборони завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, 24 серпня дрони ЗСУ уразили десятки важливих об'єктів ворога. Тоді під удар потрапили винищувач МіГ-29, завод ракетного палива, чотири РЛС та бази безпілотників загарбників.

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