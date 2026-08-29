"Птахи Мадяра" нищать півтора батальйона ворога за кожного полеглого побратима

Втрати підрозділу та ворога

За 4,5 роки повномасштабного вторгнення Росії у 414 окремій бригаді ударних безпілотних авіакомплексів "Птахи Мадяра" загинули 79 воїнів - побратимів та посестер.

Водночас за два роки ротації підрозділу на східному напрямку (з 21 липня 2024 року по теперішній час) бійці знешкодили 50 336 російських окупантів:

29 023 - безповоротні втрати (200);

21 313 - санітарні втрати (300).

"По 637 пошматованих або покалічених противників за кожного одного Птаха - це по півтора батальйона штурмовиків та піхотинців орди ціною життя кожного одного Птаха, чи повний штурмовий склад 22 ворожих бригад", - підкреслив командир.

Вшанування пам'яті полеглих

Бровді опублікував позивні всіх загиблих захисників бригади.

Він наголосив, що оновлений облік втрат ворога ведеться щоденно, а обличчя кожного полеглого побратима бійці вшановують щоранку.