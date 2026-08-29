"Птахи Мадяра" нищать півтора батальйона ворога за кожного полеглого побратима

Бригада "Птахи Мадяра" за час повномасштабної війни втратила 79 бійців. Водночас за крайню ротацію на Сході захисники знищили та поранили понад 50 тисяч окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира 414 ОМБР Роберта Бровді "Мадяра".
За 4,5 роки повномасштабного вторгнення Росії у 414 окремій бригаді ударних безпілотних авіакомплексів "Птахи Мадяра" загинули 79 воїнів - побратимів та посестер.
Водночас за два роки ротації підрозділу на східному напрямку (з 21 липня 2024 року по теперішній час) бійці знешкодили 50 336 російських окупантів:
"По 637 пошматованих або покалічених противників за кожного одного Птаха - це по півтора батальйона штурмовиків та піхотинців орди ціною життя кожного одного Птаха, чи повний штурмовий склад 22 ворожих бригад", - підкреслив командир.
Бровді опублікував позивні всіх загиблих захисників бригади.
Він наголосив, що оновлений облік втрат ворога ведеться щоденно, а обличчя кожного полеглого побратима бійці вшановують щоранку.
Нагадаємо, українські військові продовжують систематично уражати стратегічні об'єкти на території Росії.
Зокрема, в ніч на 26 серпня Сили оборони завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа.
Крім того, 24 серпня дрони ЗСУ уразили десятки важливих об'єктів ворога. Тоді під удар потрапили винищувач МіГ-29, завод ракетного палива, чотири РЛС та бази безпілотників загарбників.