"Птахи Мадяра" уничтожают полтора батальона врага за каждого павшего собратья

Потери подразделения и врага

За 4,5 года полномасштабного вторжения России в 414-й отдельной бригаде ударных беспилотных авиакомплексов "Птахи Мадяра" погибли 79 воинов - собратьев и посестер.

В то же время за два года ротации подразделения на восточном направлении (с 21 июля 2024 по настоящее время) бойцы обезвредили 50 336 российских оккупантов:

29 023 - безвозвратные потери (200);

21 313 - санитарные потери (300).

"По 637 разорванных или искалеченных противников за каждого одного Птица - это по полтора батальона штурмовиков и пехотинцев орды ценой жизни каждой одной Птицы, или полный штурмовой состав 22 вражеских бригад", - подчеркнул командир.

Чествование памяти павших

Бровди опубликовал позывные всех погибших защитников бригады.

Он подчеркнул, что обновленный учет потерь врага ведется ежедневно, а лица каждого павшего собратья бойцы чествуют каждое утро.