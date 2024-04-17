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ПСЖ взяв реванш у "Барселони" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, "Боруссія" вибила "Атлетіко"

Фото: Кіліан Мбаппе оформив вирішальний дубль (twitter.com/PSG_English)
Автор: Антон Федорців

Французький "Парі Сен-Жермен" і дортмундська "Боруссія" стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів 2023/24. Іспанська "Барселона" та мадридський "Атлетіко" натомість завершили виступи в турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Барселона" – ПСЖ – 1:4 (перший матч – 3:2)

Голи: Рафінья, 12 – Дембеле, 40, Вітінья, 54, Мбаппе, 61, 89

Вилучення: Араухо, 29 (Б, пряма червона картка)

"Боруссія" Д – "Атлетіко" – 4:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Брандт, 34, Матсен, 39, Фюллькруг, 71, Забітцер, 74 – Хуммельс, 49 (автогол), Корреа, 64

 

Для "Барселони" домашній матч розпочався вкрай вдало. Уже на 12-й хвилині Рафінья в дотик замкнув простріл Ямала після вривання з правого флангу. Та в середині тайму підвів каталонців Араухо, який збив Баркола на шляху до побачення з тер Штегеном і побачив червону картку в руках арбітра.

Парижани чисельною перевагою скористалися сповна. Зрівняли рахунок гості перед перервою, коли Дембеле з кута воротарського вгатив під поперечину. А в другій половині Вітінья більярдним пострілом із дистанції та Мбаппе реалізованим одинадцятиметровим забезпечили ПСЖ підходящий рахунок, а потім форвард забив вдруге в контратаці під завісу зустрічі.

Своя драма була в Дортмунді. "Джмелі" в першому таймі ліквідували дефіцит голів у протистоянні. Брандт "прошив" Облака з гострого кута, а Матсен із того ж лівого кута воротарського відправив м'яч у дальній кут воріт мадридців.

Утім, "Атлетіко" на старті другої 45-хвилинки повернувся в гру двома голами поспіль. Спершу Хуммельс підправив у власні ворота удар Ермосо головою, а потім Корреа в метушні пробив під поперечину. Та "Боруссія" знайшла свою подвійну відповідь – Фюллькруг головою замкнув навіс Забітцера, а потім останній з відскоку відправив у дальній кут – 4:2 у підсумку.

Отже, ПСЖ і "Боруссія" Д після поразок у перших матчах пробилися в півфінал змагань. Там вони протистоятимуть один одному. Перший матч відбудеться в Парижі 30 квітня або 1 травня.

До слова, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".

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АтлетікоБарселонаБоруссіяПСЖЛіга чемпіонів