ПСЖ втратив скандальну зірку до завершення сезону

Лідер чемпіонату Франції розкрив подробиці про стан здоров'я бразильця. Ушкодження гомілкостопу одіозного нападника виявилося серйозним.

Неймар ляже на операційний стіл у столиці Катару. Орієнтовні терміни реабілітації латиноамериканця – три-чотири місяці. Як наслідок, бразильський форвард не допоможе ПСЖ у весняній частині сезону 2022/23.

Парижани продовжують боротьбу за чемпіонський титул у Лізі 1 і трофей Ліги чемпіонів. У національній першості команда Крістофа Гальтьє набрала 63 очки за 26 турів і на 8 пунктів випереджає "Марсель". Натомість у головному єврокубку ПСЖ програв "Баварії" перший матч 1/8 фіналу (0:1).

Неймар у нинішньому сезоні зіграв 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів і віддав 17 результативних передач. За 5,5 років на "Парк де Пренс" бразилець опинявся в лазареті майже три десятки разів. Зокрема, регулярні ушкодження Неймара перед днем народження сестри (11 березня) стали фубольним мемом.