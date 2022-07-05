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ПСЖ уволил Почеттино с должности наставника команды и презентовал преемника

Фото: Маурисио Почеттино (psg.fr)
Автор: Антон Федорцив

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино остался без работы главным тренером во французском "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Боссы парижан прекратили сотрудничество с 50-летним тренером. ПСЖ поблагодарил аргентинца и его помощников за работу на "Парк де Пренс" и пожелал успеха в другом месте.

Почеттино возглавил французский гранд в январе 2021 года. Под его руководством ПСЖ сенсационно финишировал лишь 2-м в сезоне 2020/21 французской Лиги 1. Тем не менее, завоевал Кубок и Суперкубок Франции. В прошлом же сезоне ПСЖ триумфовал в чемпионате, но вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее Маурисио Почеттино работал с "Эспаньолом", "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом". Наибольших успехов добился с лондонцами, с которыми дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.

Новым наставником "Пари Сен-Жермен" стал Кристоф Галтье. Летом он покинул "Ниццу", а до этого сделал чемпионом Франции "Лилль". С парижанами специалист заключил 2-летний контракт.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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ПСЖ