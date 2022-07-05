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ПСЖ звільнив Почеттіно з посади керманича команди та презентував наступника

Фото: Маурісіо Почеттіно (psg.fr)
Автор: Антон Федорців

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно залишився без роботи головним тренером у французькому "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Боси парижан припинили співпрацю з 50-річним тренером. ПСЖ подякував аргентинцю та його помічникам за роботу на "Парк де Пренс" і побажав успіху в іншому місці.

Почеттіно очолив французький гранд у січні 2021-го. Під його керівництвом ПСЖ сенсаційно фінішував лише 2-м у сезоні 2020/21 французької Ліги 1. Проте, здобув Кубок і Суперкубок Франції. У минулому ж сезоні ПСЖ тріумфував у чемпіонаті, але вилетів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше Маурісіо Почеттіно працював із "Еспаньйолом", "Саутгемптоном" і "Тоттенхемом". Найбільших успіхів досягнув із лондонцями, з якими дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19.

Новим керманичем "Парі Сен-Жермен" став Крістоф Галтьє. Влітку він покинув "Ніццу", а до того зробив чемпіоном Франції "Лілль". Із парижанами фахівець уклав 2-річний контракт.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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ПСЖ