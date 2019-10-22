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ПСЖ может установить уникальное достижение в Лиге чемпионов

Новости » Спорт    22.10.2019 - 18:28
ПСЖ может установить уникальное достижение в Лиге чемпионов

Такое еще не удавалось никому

Французский "Пари Сен-Жермен" может стать первой командой, которая выйдет из группы Лиги чемпионов после всего трех туров. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первых двух матчах группы А парижане одолели "Реал" и "Галатасарай". Если французская команда обыграет "Брюгге", а стамбульский и мадридский клубы сыграют вничью, то команда Томаса Тухеля гарантирует себе участие в 1/8 финала. У нее будет девять очков, а у трех других клубов по два.

В Лиге чемпионов подобное прежде не случалось, а вот в Лиге Европы УЕФА это удалось "Спортингу" в сезоне 2011/12.

Матч "Брюгге" - ПСЖ состоится на стадионе "Ян Брейдел" во вторник, 22 октября. "Галатасарай" примет "Реал" в Стамбуле в этот же день. Начало обоих матчей - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, лондонский "Тоттенхэм" потерпел крупнейшее поражение английских клубов в еврокубковых соревнованиях. В домашнем матче 2 тура группового раунда Лиги чемпионов "шпроты" проиграли "Баварии" со счетом 2:7. Кроме того, лондонцы впервые пропустили семь мячей на своем поле.

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