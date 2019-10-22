ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПСЖ може встановити унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    22.10.2019 - 18:28
ПСЖ може встановити унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

Таке ще не вдавалося нікому

Французький "Парі Сен-Жермен" може стати першою командою, яка вийде з групи Ліги чемпіонів після всього трьох турів. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У перших двох матчах групи А парижани здолали "Реал" і "Галатасарай". Якщо французька команда обіграє "Брюгге", а стамбульський і мадридський клуби зіграють внічию, то команда Томаса Тухель гарантує собі участь в 1/8 фіналу. У неї буде дев'ять очок, а у трьох інших клубів по два.

У Лізі чемпіонів подібне раніше не траплялося, а ось в Лізі Європи УЄФА це вдалося "Спортингу" в сезоні 2011/12.

Матч "Брюгге" - ПСЖ відбудеться на стадіоні "Ян Брейдель" у вівторок, 22 жовтня. "Галатасарай" прийме "Реал" в Стамбулі в цей же день. Початок обох матчів - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, лондонський "Тоттенхем" зазнав найбільшої поразки англійських клубів в єврокубкових змаганнях. У домашньому матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів "шпроти" програли "Баварії" з рахунком 2: 7. Крім того, лондонці вперше пропустили сім м'ячів на своєму полі.

"Шахтар" підходить до зустрічі з "Динамо" Загреб без кадрових втрат "Реал" може звільнити Зідана в разі поразки від "Галатасарая"
Новини України ПСЖБрюггегрупповой раунддостиженияЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся