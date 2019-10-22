ПСЖ може встановити унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

Таке ще не вдавалося нікому

Французький "Парі Сен-Жермен" може стати першою командою, яка вийде з групи Ліги чемпіонів після всього трьох турів. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У перших двох матчах групи А парижани здолали "Реал" і "Галатасарай". Якщо французька команда обіграє "Брюгге", а стамбульський і мадридський клуби зіграють внічию, то команда Томаса Тухель гарантує собі участь в 1/8 фіналу. У неї буде дев'ять очок, а у трьох інших клубів по два.

У Лізі чемпіонів подібне раніше не траплялося, а ось в Лізі Європи УЄФА це вдалося "Спортингу" в сезоні 2011/12.

Матч "Брюгге" - ПСЖ відбудеться на стадіоні "Ян Брейдель" у вівторок, 22 жовтня. "Галатасарай" прийме "Реал" в Стамбулі в цей же день. Початок обох матчів - о 22:00 за київським часом.



Нагадаємо, лондонський "Тоттенхем" зазнав найбільшої поразки англійських клубів в єврокубкових змаганнях. У домашньому матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів "шпроти" програли "Баварії" з рахунком 2: 7. Крім того, лондонці вперше пропустили сім м'ячів на своєму полі.