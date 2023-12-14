ПСЖ проповз у плей-офф, "Мілан" із камбеком і прощання з невдахами: огляд Ліги чемпіонів

У групі F на останню путівку в 1/8 фіналу претендували три команди. У німецькому Дортмунді ПСЖ потрібна була перемога, щоб не зважати на інших. Утім, рахунок відкрила "Боруссія" – Адеємі з центру штрафного відправив м'яч у сітку після перехоплення. "Париж" відповів більярдним пострілом Заїра-Емері за п'ять хвилин. Нічиєю командою і закінчили.

Отже, англійський "Ньюкасл" міг обійти парижан, якби переграв "Мілан" удома. Спочатку все складалося для "сорок" непогано. Ще до перерви Жоелінтон розрядив "гармату" з меж штрафного гостей. Та в другому таймі "россонері" влаштували камбек. Зрівняв рахунок Пулішіч, який переправив м'яч у ворота після обопільної гри в дотик у карній зоні "Ньюкасла". Вирвав же перемогу та місце в Лізі Європи для "Мілана" Чуквуезе – нігерієць класно поклав у дальній кут у контратаці.

Втішну перемогу здобув "Антверпен" Марка ван Боммеля. "Червоні" здолали саму "Барселону". У дебюті відзначився юніор Вермерен, який скористався помилкою оборони гостей. Перед перервою "Барса" відігралася – Торрес забив у два дотики після передачі Ямала. Вдруге повів "Антверпен" зусиллями Янссена. А в доданий арбітром час команди обмінялися голами – на м'яч іспанця Гую після штрафного реалізованим "булітом" відповів Іленіхена.

За престиж бився і "Селтік". Шотландці вже не мали шансів на євровесну, тож здобули перемогу над "Фейєнордом" заради власного задоволення. Повели "кельти" завдяки голу Пальми з пенальті. Роттердамці відігралися після удару з льоту лівою Мінтеха. Та останнє слово було за "Селтіком". На першій доданій хвилині Лагербільке головою замкнув дальню стійку після навісу О'Райлі.