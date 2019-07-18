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ПСЖ продал своего воспитанника в чемпионат Германии

Новости » Спорт    18.07.2019 - 13:40
ПСЖ продал своего воспитанника в чемпионат Германии
Фото: Кристофер Нкунку (twitter.com/DieRotenBullen)

Молодой француз продолжит карьеру в "Лейпциге"

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Кристофер Нкунку подписал контракт с "РБ Лейпциг". Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Французский хавбек поставил подпись под пятилетним контрактом, рассчитанным до июня 2024 года. В команде он будет выступать под номером 18.

Сумма трансфера не называется. По данным СМИ, она составила 13 млн евро, а еще 2 млн евро парижане могут получить в качестве бонусов.

Нкунку является воспитанником ПСЖ, дебютировав в первой команде в декабре 2015 года. В прошлом сезоне 21-летний игрок 29 раз выходил на поле в составе парижан, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Также на счету футболиста 6 матчей за сборную Франции U-21.

Напомним, ПСЖ отклонил предложение "Барселоны" по трансферу Неймара.

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