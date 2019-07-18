ПСЖ продав свого вихованця в чемпіонат Німеччини

Фото: Крістофер Нкунку (twitter.com/DieRotenBullen)

Молодий француз продовжить кар'єру в "Лейпцигу"

Півзахисник французького "Парі Сен-Жермен" Крістофер Нкунку підписав контракт з "РБ Лейпциг". Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Французький хавбек поставив підпис під п'ятирічним контрактом, розрахованим до червня 2024 року. У команді він виступатиме під номером 18.

Сума трансферу не називається. За даними ЗМІ, вона склала 13 млн євро, а ще 2 млн євро парижани можуть отримати як бонуси.

Нкунку є вихованцем ПСЖ, дебютувавши в першій команді в грудні 2015 року. Минулого сезону 21-річний гравець 29 разів виходив на поле у складі парижан, відзначившись чотирма голами і двома результативними передачами. Також на рахунку футболіста 6 матчів за збірну Франції U-21.

Нагадаємо, ПСЖ відхилив пропозицію "Барселони" щодо трансферу Неймара.