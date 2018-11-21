Игроки ПСЖ Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Фото: Неймар и Килиан Мбаппе (psg.fr)

Оба футболиста получили повреждения в расположении своих национальных сборных

Игроки ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар получили травмы в расположениях своих национальных сборных. Как сообщает RMC Sport, оба нападающих сумели избежать серьезных повреждений.

Неймар был заменен на 8 минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном, Мбаппе - в матче Франция - Уругвай.

У бразильца, по предварительным данным, проблемы с приводящей мышцей, а у француза - ушиб правого плеча. В ближайшее время форварды пройдут углубленное медобследование, которое определит их точные сроки восстановления.

В текущем сезоне 26-летний Неймар сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 ассистов. В активе 19-летнего Мбаппе 13 игр, 13 голов и 9 результативных передач.

В следующую среду, 28 ноября, ПСЖ сыграет с "Ливерпулем" в групповом этапе Лиги чемпионов.