Гризманн не исключил своего переезда в чемпионат Германии

Фото: Антуан Гризманн на ЧМ-2018 (twitter.com/Atleti)

Француз хотел бы однажды сыграть в Бундеслиге

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн перед матчем с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов не исключил вариант, при котором он когда-то будет выступать в чемпионате Германии. Форварда цитирует Kicker.

"Возможно, что я буду играть в этом чемпионате, но мне очень нравится сейчас в "Атлетико". У нас прекрасный проект, с которым я полностью себя связываю. Я хочу помогать клубу расти, а он помогает мне расти и прогрессировать. В Германии очень атакующий чемпионат. "Боруссия" прекрасно это показывает", - сказал Гризманн.

Матч 4-го тура группового этапа между "Атлетико" и "Боруссией" состоится 6 ноября. Первая игра между командами завершилась разгромной победой немецкого клуба со счетом 4:0.

В текущем сезоне Гризманн провел в составе "Атлетико" 14 матчей, стал автором 4 голов и отдал 3 результативные передачи. Летом Гризманн вместе со сборной Франции одержал победу в чемпионате мира-2018.

Напомним, Гризманн был признан лучшим игроком финала Лиги Европы-2017/18.