ПСЖ оформил переход из Серии А хавбека сборной Испании

На финише летнего трансферного окна французский "Пари Сен-Жермен" закрыл трансфер центрального полузащитника сборной Испании Фабиана Руиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
26-летний пиренеец сменил итальянский "Наполи" на французский чемпионат. В Серии А он провел 4 полных сезона.
Руис заключил с парижанами контракт на пять лет. Неаполитанцы получили за него ориентировочно 23 млн евро. К воспитаннику севильского "Бетиса" интерес также проявлял мадридский "Реал". Тем не менее, Королевский клуб планировал переманить хавбека следующим летом свободным агентом.
Центральный полузащитник Руис, который также может сыграть опорника и атакующего хавбека, в нынешнем сезоне на поле еще появлялся. В кампании 2021/22 он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.
Этим летом ПСЖ оформил уже пятый трансфер. Ранее ряды парижан пополнили защитники Мукиеле (12 млн евро) и Мендеш (38 млн), а также полузащитники Санчеш (15 млн) и Витинья (41,5 млн). Также французский гранд арендовал форварда Экитике.
К слову, английский "Манчестер Юнайтед" подписал Антони из "Аякса" за 95 млн евро.
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