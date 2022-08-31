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ПСЖ оформив перехід із Серії А хавбека збірної Іспанії

Фото: Фабіан Руїс попозував із футболкою "Парі Сен-Жермен" (psg.fr)
Автор: Антон Федорців

На фініші літнього трансферного вікна французький "Парі Сен-Жермен" закрив трансфер центрального півзахисника збірної Іспанії Фабіана Руїса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний піренеєць змінив італійський "Наполі" на французький чемпіонат. У Серії А він провів 4 повних сезони.

Руїс уклав із парижанами контракт на 5 років. Неаполітанці отримали за нього орієнтовно 23 млн євро. До вихованця севільського "Бетіса" інтерес також проявляв мадридський "Реал". Проте, Королівський клуб планував переманити хавбека наступного літа вільним агентом.

Центральний півзахисник Руїс, який також може зіграти опорника та атакувального хавбека, у нинішньому сезоні на полі ще з'являвся. У кампанії 2021/22 він провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Цього літа ПСЖ оформив уже п'ятий трансфер. Раніше лави парижан поповнили оборонці Мукієле (12 млн євро) та Мендеш (38 млн), а також півзахисники Санчеш (15 млн) і Вітінья (41,5 млн). Також французький гранд орендував форварда Екітіке.

До слова, англійський "Манчестер Юнайтед" підписав Антоні з "Аякса" за 95 млн євро.

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ПСЖ