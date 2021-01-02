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"ПСЖ" объявил о назначении Почеттино главным тренером

Автор: Роман Тверденко

Французский гранд "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) объявил о назначении нового главного тренера. Им стал экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает сайт парижского клуба.

Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до июля 2022 года и предусматривает опцию продления на еще один сезон. Другие детали соглашения, включая зарплату, СМИ не уточняют.

Почеттино пришел в "ПСЖ" на смену Томасу Тухелю, которого клуб уволил в конце декабря. Немецкий тренер официально был уволен 29 декабря, хотя о его уходе стало известно еще после победного матча против "Страсбурга" (4:0) в чемпионате Франции 23 декабря.

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Последним местом работы Почеттино был "Тоттенхэм", откуда он был уволен в ноябре 2019 года после плохих результатов в первой части сезона-2019/20. Сезоном ранее аргентинский тренер довел команду в финал Лиги чемпионов, где они проиграли "Ливерпулю" (0:2).

После 17 туров в чемпионате Франции "ПСЖ" идет только на третьем месте, хотя в предыдущие сезоны парижская команда обычно довольно быстро обеспечивала себе большое преимущество, идя на первом месте. В минувшем сезоне, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, "ПСЖ" был признан чемпионом, имея 12 очков преимущества над вторым местом, сыграв 27 матчей из 38.

Ранее сообщалось, что УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации. Киевское "Динамо" заняло 11 место, заняв самую высокую позицию среди украинских клубов.

Также РБК-Украина писало, что "Динамо" проводит плановую подготовительную работу по запуску клубного телеканала.

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