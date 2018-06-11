ПСЖ готов продать Мбаппе в "Манчестер Юнайтед"

Английской команде придется выложить 270 млн евро

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может стать игроком "Манчестер Юнайтед" в летнее межсезонье. Об этом сообщает Don Balon.

Как утверждает издание, в переходе 19-летнего француза лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. А руководство парижан готово расстаться с игроком, поскольку считает, что таким образом будет проще удержать в команде форварда Неймара.

Сообщается, что манчестерской команде придется заплатить 270 млн евро за трансфер молодого форварда. Сам английский клуб, в свою очередь, намерен снизить цену на игрока, включив в сделку нападающего Антони Марсьяля.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" летом 2017 на правах аренды на один сезон с опцией выкупа за сумму около 145 млн евро.

В прошедшем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 13 голами и 8 результативными передачами.