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Интервью

ПСЖ готов продать Мбаппе в "Манчестер Юнайтед"

НовостиСпорт    11.06.2018 - 15:22
Фото: Килиан Мбаппе (facebook.com/PSG)
Фото: Килиан Мбаппе (facebook.com/PSG)

Английской команде придется выложить 270 млн евро

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может стать игроком "Манчестер Юнайтед" в летнее межсезонье. Об этом сообщает Don Balon.

Как утверждает издание, в переходе 19-летнего француза лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. А руководство парижан готово расстаться с игроком, поскольку считает, что таким образом будет проще удержать в команде форварда Неймара. 

Сообщается, что манчестерской команде придется заплатить 270 млн евро за трансфер молодого форварда. Сам английский клуб, в свою очередь, намерен снизить цену на игрока, включив в сделку нападающего Антони Марсьяля.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" летом 2017 на правах аренды на один сезон с опцией выкупа за сумму около 145 млн евро.

В прошедшем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 13 голами и 8 результативными передачами.

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Теги публикации: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, трансферы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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