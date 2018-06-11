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ПСЖ готовий продати Мбаппе в "Манчестер Юнайтед"

НовиниСпорт    11.06.2018 - 15:22
Фото: Кіліан Мбаппе (facebook.com/PSG)
Фото: Кіліан Мбаппе (facebook.com/PSG)

Англійській команді доведеться викласти 270 млн євро

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе може стати гравцем "Манчестер Юнайтед" в літнє міжсезоння. Про це повідомляє Don Balon.

Як стверджує видання, у переході 19-річного француза особисто зацікавлений головний тренер "червоних дияволів" Жозе Моурінью. А керівництво парижан готове розлучитися з гравцем, оскільки вважає, що таким чином буде простіше утримати в команді форварда Неймара. 

Повідомляється, що манчестерській команді доведеться заплатити 270 млн євро за трансфер молодого форварда. Сам англійський клуб, в свою чергу, має намір знизити ціну на гравця, включивши в угоду нападаючого Антоні Марсьяля.

Мбаппе перейшов в ПСЖ з "Монако" влітку 2017 на правах оренди на один сезон з опцією викупу за суму близько 145 млн євро.

Минулого сезону 19-річний нападник взяв участь в 28 матчах французької Ліги 1, в яких відзначився 13 голами і 8 результативними передачами.

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Теги публікації: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, трансферы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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