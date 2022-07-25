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ПСЖ с феерией Месси и Неймара разгромил в спарринге японский клуб

Фото: Стартовый состав "Пари Сен-Жермен" (twitter.com/PSG_inside)
Автор: Антон Федорцив

Очередную победу в рамках японского турне одержал французский "Пари Сен-Жермен". Под натиском европейского топ-клуба не устояла местная "Гамба Осака" (6:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Гамба Осака" – ПСЖ – 2:6

Голы: Курокава, 34, Ямами, 70 – Сарабия, 28, Неймар, 32 (пенальти), 60, Мендеш, 37, Месси, 39, Мбаппе, 86 (пенальти)

Парижане раскачивались почти полчаса, а затем забили четыре мяча за каких-то 11 минут. Старт разгрому положил Сарабия, вовремя оказавшийся на добивании после сэйва голкипера.

Тут же Неймар легко реализовал одиннадцатиметровый после фола на себе. Затем Мендеш воспользовался классной передачей Витиньи и забил с острого угла. А перед перерывом Месси в одно касание замкнул прострел Неймара.

Между этими голами вклинился и японец Курокава. Защитник метко сыграл в атаке вторым темпом. Во втором тайме ПСЖ забил еще дважды – Неймар реализовал выход один на один после роскошного паса Месси, а Мбаппе забил с пенальти. В свою очередь Ямами оформил еще один гол престижа "Гамбы".

После этого поединка ПСЖ вернется во Францию. Там подопечные Кристофа Галтье продолжат подготовку к новому сезону. Кампания 2022/23 начнется для парижан 31 июля матчем за Суперкубок Франции против "Нанта".

К слову, испанская "Барселона" одолела мадридский "Реал" в неофициальном Эль Класико.

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ПСЖМессиНеймар