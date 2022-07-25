ПСЖ із феєрією Мессі та Неймара розтрощив у спарингу японський клуб

Контрольний поєдинок

"Гамба Осака" – ПСЖ – 2:6

Голи: Курокава, 34, Ямамі, 70 – Сарабія, 28, Неймар, 32 (пенальті), 60, Мендеш, 37, Мессі, 39, Мбаппе, 86 (пенальті)

Парижани розгойдувалися майже півгодини, а потім забили чотири м'ячі за якихось 11 хвилин. Старт розгрому поклав Сарабія, який вчасно опинився на добиванні після сейву голкіпера.

Тут же Неймар легко реалізував одинадцятиметровий за фол на собі. Згодом Мендеш скористався класною передачею Вітіньї і забив із гострого кута. А перед перервою Мессі в один дотик замкнув простріл Неймара.

Між цими голами вклинився і японець Курокава. Оборонець влучно зіграв в атаці другим темпом. У другому таймі ПСЖ забив ще двічі – Неймар реалізував вихід віч-на-віч після розкішного пасу Мессі, а Мбаппе забив із пенальті. Натомість Ямамі оформив ще один гол престижу "Гамби".

Після цього поєдинку ПСЖ повернеться до Франції. Там підопічні Крістофа Гальтьє продовжать підготовку до нового сезону. Кампанія 2022/23 розпочнеться для парижан 31 липня матчем за Суперкубок Франції проти "Нанта".