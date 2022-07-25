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ПСЖ із феєрією Мессі та Неймара розтрощив у спарингу японський клуб

Фото: Стартовий склад "Парі Сен-Жермен" (twitter.com/PSG_inside)
Автор: Антон Федорців

Чергову перемогу в рамках японського турне здобув французький "Парі Сен-Жермен". Під натиском європейського топ-клубу не встояла місцева "Гамба Осака" (6:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Гамба Осака" – ПСЖ – 2:6

Голи: Курокава, 34, Ямамі, 70 – Сарабія, 28, Неймар, 32 (пенальті), 60, Мендеш, 37, Мессі, 39, Мбаппе, 86 (пенальті)

Парижани розгойдувалися майже півгодини, а потім забили чотири м'ячі за якихось 11 хвилин. Старт розгрому поклав Сарабія, який вчасно опинився на добиванні після сейву голкіпера.

Тут же Неймар легко реалізував одинадцятиметровий за фол на собі. Згодом Мендеш скористався класною передачею Вітіньї і забив із гострого кута. А перед перервою Мессі в один дотик замкнув простріл Неймара.

Між цими голами вклинився і японець Курокава. Оборонець влучно зіграв в атаці другим темпом. У другому таймі ПСЖ забив ще двічі – Неймар реалізував вихід віч-на-віч після розкішного пасу Мессі, а Мбаппе забив із пенальті. Натомість Ямамі оформив ще один гол престижу "Гамби".

Після цього поєдинку ПСЖ повернеться до Франції. Там підопічні Крістофа Гальтьє продовжать підготовку до нового сезону. Кампанія 2022/23 розпочнеться для парижан 31 липня матчем за Суперкубок Франції проти "Нанта".

До слова, іспанська "Барселона" здолала мадридський "Реал" у неофіційному Ель Класіко.

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ПСЖМессиНеймар