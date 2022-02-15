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ПСЖ в добавленное время дожал "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Автор: Антон Федорцив

Французский "Пари Сен-Жермен" минимально одолел мадридский "Реал" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов 2021/22.

Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

ПСЖ – "Реал" – 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4

Парижане взяли игру под контроль со стартовых минут. Уже на 5-й минуте счет мог открыть Ди Мария. Мбаппе накрутил оппонента на фланге и прострелил, но аргентинец пробил выше ворот.

После этого ПСЖ зажал "Реал" на половине мадридцев едва не на полчаса. Гости всего несколько раз пересекли центральную линию. Но и эти эпизоды возникли в результате ударов от ворот Куртуа.

Однако это территориальное преимущество в качественные моменты для ПСЖ не трансформировалось. До перерыва французский гранд может занести в актив разве что выпад Мбаппе после заброса Месси (сэйв бельгийского кипера "Реала").

Зато после перерыва играла стала более открытой в обе стороны. Сначала напомнил о себе Мбаппе. Желанный мадридцами форвард в борьбе с защитником классно пробил в дальний угол, но Куртуа сумел парировать удар.

Тут же Мендеш решился на дальний выстрел после ошибки бельгийца. Вратарь "сливочных" полностью реабилитировался за ошибку. "Реал" ответил фирменным ударом Крооса метров с 25-ти после паса Винисиуса – над воротами.

На 61-й минуте Мбаппе ворвался в штрафную и был сбит Карвахалем – пенальти. К отметке подошел Месси и пробил бесхитростно, позволив Куртуа добавить баллов в борьбе за приз героя матча.

Пытаясь реабилитироваться, Лео стал больше брать игру на себя и пытался быть в центре всех событий вблизи ворот "Реала". Однако обычно это вредило, а не помогало.

В конце концов ПСЖ вырвал победу тогда, когда в нее верили единицы. На 90+4-й минуте Мбаппе пошел в обыгрыш Васкеса и Милитао, прошел их на скорости и пробил между ног Куртуа в дальний угол – 1:0 в итоге!

К слову, в параллельном матче "Манчестер Сити" уничтожил лиссабонский "Спортинг" на выезде (5:0).

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