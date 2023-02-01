ПСЖ через помилки "Челсі" не встиг зареєструвати трансфер в останній день зимового вікна

Узгоджений перехід вінгера Хакіма Зієша з лондонського "Челсі" до французького "Парі Сен-Жермен" зірвався в останню мить через неуважність клерків англійського гранда. Професійна футбольна ліга Франції не зареєструвала трансфер.

Про це заявив журналіст Бен Джейкобс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера .

Функціонери відхилили апеляцію парижан щодо реєстрації переходу марокканця. Чемпіон Франції не встиг вчасно подати документи про досягнення угоди з "Челсі".

Трансфер Зієша ПСЖ і "сині" узгодили напередодні ввечері. Вінгер повинен був перебратися на "Парк де Пренс" на правах оренди. Утім, лондонці тричі відправили неправильно заповнені документи. Парижани сподівалися, що Профліга дозволить реєстрацію переходу як виняток.

Тепер Зієш змушений залишитися в "Челсі" до кінця сезону або ж працевлаштуватися деінде. 1 лютого зимове трансферне вікно зачинилося в провідних європейських чемпіонатах. Однак, наприклад, переходи до турецької Суперліги чи північноамериканської МЛС досі можливі.

Хакім Зієш поповнив лави "Челсі" перед сезоном 2020/21. З того часу він провів 98 матчів за "синіх" у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Із лондонцями марокканець тріумфував у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.