ПСЖ из-за ошибок "Челси" не успел зарегистрировать трансфер в последний день зимнего окна
Согласованный переход вингера Хакима Зиеша из лондонского "Челси" во французский "Пари Сен-Жермен" сорвался в последний момент из-за невнимательности клерков английского гранда. Профессиональная футбольная лига Франции не зарегистрировала трансфер.
Об этом заявил журналист Бен Джейкобс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
Функционеры отклонили апелляцию парижан относительно регистрации перехода марокканца. Чемпион Франции не успел вовремя подать документы о достижении соглашения с "Челси".
Трансфер Зиеша ПСЖ и "синие" согласовали накануне вечером. Вингер должен был перебраться на "Парк де Пренс" на правах аренды. Впрочем, лондонцы трижды отправили неправильно заполненные документы. Парижане надеялись, что Профлига позволит регистрацию перехода в виде исключения.
Теперь Зиеш вынужден остаться в "Челси" до конца сезона либо трудоустроиться где-нибудь в другом месте. 1 февраля зимнее трансферное окно закрылось в ведущих европейских чемпионатах. Однако, например, переходы в турецкую Суперлигу или североамериканскую МЛС до сих пор возможны.
Хаким Зиеш пополнил ряды "Челси" перед сезоном 2020/21. С того времени он провел 98 матчей за "синих" во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. С лондонцами марокканец триумфовал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.
Confirmed: PSG have lost their LFP appeal. Hakim Ziyech's loan move to PSG is officially off. Chances of success at the appeal were always deemed low. Ziyech was not registered on time last night. https://t.co/iOJBtBD8Fg— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 1, 2023
К слову, лондонский "Челси" обновил трансферный рекорд АПЛ подписанием чемпиона мира из Португалии.
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