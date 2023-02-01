ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПСЖ из-за ошибок "Челси" не успел зарегистрировать трансфер в последний день зимнего окна

Новина українською →
Париж, Среда 01 февраля 2023 13:49
ПСЖ из-за ошибок "Челси" не успел зарегистрировать трансфер в последний день зимнего окна Фото: Хаким Зиеш на тренировке "синих" (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Согласованный переход вингера Хакима Зиеша из лондонского "Челси" во французский "Пари Сен-Жермен" сорвался в последний момент из-за невнимательности клерков английского гранда. Профессиональная футбольная лига Франции не зарегистрировала трансфер.

Об этом заявил журналист Бен Джейкобс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Функционеры отклонили апелляцию парижан относительно регистрации перехода марокканца. Чемпион Франции не успел вовремя подать документы о достижении соглашения с "Челси".

Трансфер Зиеша ПСЖ и "синие" согласовали накануне вечером. Вингер должен был перебраться на "Парк де Пренс" на правах аренды. Впрочем, лондонцы трижды отправили неправильно заполненные документы. Парижане надеялись, что Профлига позволит регистрацию перехода в виде исключения.

Теперь Зиеш вынужден остаться в "Челси" до конца сезона либо трудоустроиться где-нибудь в другом месте. 1 февраля зимнее трансферное окно закрылось в ведущих европейских чемпионатах. Однако, например, переходы в турецкую Суперлигу или североамериканскую МЛС до сих пор возможны.

Хаким Зиеш пополнил ряды "Челси" перед сезоном 2020/21. С того времени он провел 98 матчей за "синих" во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. С лондонцами марокканец триумфовал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

К слову, лондонский "Челси" обновил трансферный рекорд АПЛ подписанием чемпиона мира из Португалии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПСЖ Челси Чемпионат Англии
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам