ПСЖ из-за ошибок "Челси" не успел зарегистрировать трансфер в последний день зимнего окна

Согласованный переход вингера Хакима Зиеша из лондонского "Челси" во французский "Пари Сен-Жермен" сорвался в последний момент из-за невнимательности клерков английского гранда. Профессиональная футбольная лига Франции не зарегистрировала трансфер.

Об этом заявил журналист Бен Джейкобс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

Функционеры отклонили апелляцию парижан относительно регистрации перехода марокканца. Чемпион Франции не успел вовремя подать документы о достижении соглашения с "Челси".

Трансфер Зиеша ПСЖ и "синие" согласовали накануне вечером. Вингер должен был перебраться на "Парк де Пренс" на правах аренды. Впрочем, лондонцы трижды отправили неправильно заполненные документы. Парижане надеялись, что Профлига позволит регистрацию перехода в виде исключения.

Теперь Зиеш вынужден остаться в "Челси" до конца сезона либо трудоустроиться где-нибудь в другом месте. 1 февраля зимнее трансферное окно закрылось в ведущих европейских чемпионатах. Однако, например, переходы в турецкую Суперлигу или североамериканскую МЛС до сих пор возможны.

Хаким Зиеш пополнил ряды "Челси" перед сезоном 2020/21. С того времени он провел 98 матчей за "синих" во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. С лондонцами марокканец триумфовал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.