ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов встретятся ПСЖ и "Бавария". По мнению букмекеров, фаворитом финала является немецкой клуб.

23 августа 22:00

Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Матч состоится в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж". Финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Изначально финал должен был состояться в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса турецкий город примет решающий матч в следующем году.