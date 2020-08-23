ПСЖ - Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

РБК-Украина проведет текстовую трансляцию поединка
ПСЖ и "Бавария" сойдутся в решающем матче Лиги чемпионов сезона 2019/20. Трансляция начнется на РБК-Украина в 22:00 по киевскому времени, а смотреть финал можно на телеканале "Футбол 1". Встреча пройдет 23 августа в Лиссабоне.
Первый тайм 0:0
33 мин. Тиаго Силва, который проводит последний матч за ПСЖ, получил повреждение, но капитан продолжает игру.
30 мин. Левандовски мог забивать!!! Пробей хотя бы немного в угол ворот, и счет был бы открыт.
28 мин. А вот и первая желтая. Дэйвис откровенно фолил, чтобы остановить наступление соперников.
25 мин. Вынужденная замена у нас. Боатенг получил повреждение, его заменит Зюле, который сам большую часть сезона лечится.
23 мин. 1:1 по голевым моментам!
22 мин. Штанга! Левандовски здорово пробивал с разворота.
19 мин. По совокупности моментов парижане уже наработали на забитый мяч. "Бавария" что-то не похожа сама на себя. ПСЖ почувствовал уверенность в себе и побежал. Очень быстро все изменилось.
18 мин. Теперь Ди Мария пробивает, Нойер тащит!
17 мин. Момент у ПСЖ! Мбаппе вывел Неймара на один с Нойером, но вратарь ногой отразил мяч.
11 мин. Не сказать, что команды присматриваются друг к другу. "Бавария" сразу начала играть в свой футбол, включив высокий прессинг, а ПСЖ играет пока недостаточно смело.
5 мин. Парижане ж пока только обороняются.
3 мин. На старте поединка больше контролируют мяч футболисты немецкой команды.
1 мин. Матч начался! Поехали!
21:58 Слушаем гимн!
21:55 Команды выходят на поле! Скоро начнется важнейший еврокубковый мачт сезона.
21:00 Арена уже ждет футболистов.
20:58 Стартовые составы:
ПСЖ: Навас, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Керер, Паредес, Эррера, Ди Мария, Мбаппе, Неймар
Запасные: Рико, Булка, Верратти, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гейе, Дагба, Шупо-Мотинг, Икарди, Сарабия
"Бавария": Нойер, Боатенг, Дэвис, Алаба, Киммих, Алькантара, Горецка, Гнабри, Коман, Мюллер, Левандовски
Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее