ПСВ явный фаворит в матче с "Галатасараем" и другие прогнозы букмекеров на матчи ЛЧ

Сегодня, 21 июля, состоится еще семь матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В центральном поединке встретятся нидерландский ПСВ и турецкий "Галатасарай".
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Главный, во всяком случае за вывеской, поединок игрового дня в ЛЧ, состоится в Нидерландах на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Для обеих команд эта встреча станет первой официальной в нынешнем сезоне.
Для ПСВ это шанс вновь вернуться в ЛЧ, где нидерландский клуб не играл с сезона 2018-2019 - тогда команда из Эйндховена заняла последнее место в своей группе. В домашних стенах ПСВ играет достаточно надежно - за прошлый сезон лишь два поражения (против "Гранады" в Лиге Европы и "АЗ" в Эредевизи) и три ничьих, остальные победы.
В то же время "Галатасарай" без поддержки своих фанов выглядит не настолько грозно - сразу семь поражений во всех турнирах. Дома "Галатасарай" проиграл в прошлом сезоне лишь трижды.
Поэтому и букмекеры оценивают шансы нидерландцев на первый матч весьма высоко: на победу ПСВ дают коэффициент 1.56, на ничью - 4.25, на победу "Галатасарая" - 5.70.
Также сегодня сыграют еще шесть пар-участников квалификации ЛЧ:
* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей
Отметим, вчера прошли первые шесть матчей квалификации ЛЧ: