ПСВ явний фаворит у матчі з "Галатасараєм" та інші прогнози букмекерів на матчі ЛЧ

Сьогодні, 21 липня, відбудеться ще сім матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У центральному поєдинку зустрінуться нідерландський ПСВ і турецький "Галатасарай".
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Головний, У всякому разі за вивіскою, поєдинок ігрового дня в ЛЧ, відбудеться в Нідерландах на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені. Для обох команд ця зустріч стане першою офіційною в нинішньому сезоні.
Для ПСВ це шанс знову повернутися в ЛЧ, де нідерландський клуб не грав з сезону 2018-2019 - тоді команда з Ейндховена зайняла останнє місце в своїй групі. У домашніх стінах ПСВ грає досить надійно - за минулий сезон лише дві поразки (проти "Гранади" в Лізі Європи і "АЗ" в Ередевізі) і три нічиїх, інші перемоги.
Водночас "Галатасарай" без підтримки своїх фанів виглядає не настільки грізно - відразу сім поразок у всіх турнірах. Вдома "Галатасарай" програв у минулому сезоні лише тричі.
Тому і букмекери оцінюють шанси нідерландців на перший матч вельми високо: на перемогу ПСВ дають коефіцієнт 1.56, на нічию - 4.25, на перемогу "Галатасарая" - 5.70.
Також сьогодні зіграють ще шість пар-учасників кваліфікації ЛЧ:
* П1 - перемога господарів; Н - нічия в матчі; П2 - перемога гостей
Зазначимо, вчора пройшли перші шість матчів кваліфікації ЛЧ: