ПСВ – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч ПСВ – "Шахтар" відбудеться 27 листопада в Ейндховені. Поєдинок прийме "Філіпс Стадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Фахівці контори Bwin однозначним фаворитом протистояння назвали чемпіона Нідерландів. На перемогу "фермерів" приймають ставки з показовим коефіцієнтом 1,43. Натомість на потенційний успіх команди Маріно Пушіча заклали кеф 6,75. Навіть підсумкова нічия значно вірогідніша з балом 4,75.

Полоскотати нерви можна ставкою на конкретний рахунок. Наприклад, бойова нічия (1:1) запропонована зі солідним коефіцієнтом 9,00. Сміливою ідеєю буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів із перспективним кефом 12,00.

Українці з Favbet мають ще менше сентиментів до "Шахтаря". Якщо на перемогу ПСВ приймають ставки зі схожим балом 1,44, то на звитягу "гірників" заклали коефіцієнт 7,00. Кеф на нічию за підсумком 90 хвилин склав 5,20.

Персональні фанати Георгія Судакова розглянуть варіант із дублем свого улюбленця з космічним коефіцієнтом 40,00. Віра в подвиг "Шахтаря" з перемогою після того, як "гірники" пропустять першими, збільшить виграш у 8,6 разів.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2024/25

Підопічні Пушіча розпочали турнір із нічиєї проти італійської "Болоньї" (0:0). У дебюті того поєдинку Судаков не реалізував пенальті.

Далі "гірники" зазнали двох поразок. Номінально домашній матч "Шахтар" розгромно програв "Аталанті" з Бергамо (0:3). Зате від лондонського "Арсенала" на виїзді колектив Пушіча пропустив лише один м'яч.

Першу перемогу "Шахтар" відсвяткував у 4-му турі. "Гірники" у вольовому стилі здолали швейцарський "Янг Бойз" (2:1). У складі чемпіона України голами відзначилися Зубков і Судаков.