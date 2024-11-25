ПСВ – "Шахтер". Экспресс-презентация очередного соперника в Лиге чемпионов

Визитка

Год основания: 1913

Рейтинг УЕФА: 32-е место

Титулы: 25-кратный чемпион Нидерландов, 11-кратный обладатель Кубка Нидерландов, 14-кратный обладатель Суперкубка Нидерландов

Высочайшее достижение в еврокубках: победитель Кубка чемпионов 1987/88

Прозвища: "фермеры" ("крестьяне"), "лампочки", "красно-белые"

Домашний стадион: "Филипс Стадион" (вмещает 35 119 зрителей)

Главный тренер: Петер Бос

Капитан: Люк де Йонг

Вместе с амстердамским "Аяксом" и роттердамским "Фейеноордом" ПСВ принадлежит к китам нидерландского футбола. Подзабытый отечественными болельщиками термин "заводская команда" вполне подходит для "красно-белых". Руководство гиганта электроники Philips довольно быстро организовало футбольный коллектив, чтобы работники коротали досуг гоняя мяч вместо стачек.

До элитного дивизиона ПСВ добрался в начале 20-х, а в сезоне 1928/29 впервые стал чемпионом Нидерландов. Впрочем, еще многие десятилетия оставался в тени упомянутых конкурентов из Амстердама и Роттердама. Так продолжалось до 70-х, когда "фермеры" за 6 лет трижды взяли титул и еще трижды финишировали в топ-3, а также выиграли Кубок УЕФА 1977/78.

Новая вспышка началась в середине 80-х и связана с появлением в структуре клуба Гуса Хиддинка. С традиционными для того времени роскошными усами он помогал Яну Рекеру и Хансу Краю-старшему, а посреди сезона 1986/87 сам возглавил гранд. Отработал во главе ПСВ Хиддинк три с хвостиком года и оставил незаурядное наследие: 3 титула, 3 Кубка Нидерландов и вишенка на торте – Кубок чемпионов 1987/88.

Если 90-е прошли при преимуществе "Аякса", то уже в "нулевые" снова доминировали "красно-белые". Еще четырежды ПСВ стал чемпионом в прошлые 10 лет. Показательным стал титул в предыдущем сезоне – 111 забитых мячей, 91 очко и всего 1 поражение за весь чемпионат. Ей-богу, праздновать титул подопечные Петера Боса могли уже где-то на исходе зимы.

Команда

В летнее трансферное окно ПСВ хорошо поработал на рынке. "Фермеры" сохранили всех героев чемпионского сезона, а на новичков потратили солидные 31,5 млн евро. Более трети этой суммы эйндховенцы отдали за атакующего хавбека Тильмана, который на правах аренды из мюнхенской "Баварии" провел здесь прошлый год.

На трех известных широкой публике исполнителей ПСВ не потратил ни евроцента. Защитники Дест и Карсдорп, а также вингер Перишич решили перезагрузиться именно на "Филипсе". Еще почти два десятка миллионов "красно-белые" потратили на молодых – центрбеков Фламинго (9 млн) и Нагало (7 млн), вингера Дриуха (3,5 млн).

Железобетонными исполнителями основы сразу стали Карсдорп и Фламинго, уже стучащий в дверь сборной Нидерландов. Тильман регулярно был в старте еще в сезоне 2023/24, а Перишич и Дриух пока попали в ротацию команды Боса. В свою очередь Дест и Нагало осели в лазарете гранда Эредивизи.

Тренер

В годы игровой карьеры Бос был добротным опорником "Фейеноорда" и ряда других коллективов. На пике он даже провел 8 матчей за национальную команду Нидерландов и съездил на Евро-1992 под руководством самого Ринуса Михельса. Азами тренерского ремесла овладел во главе скромного "Апелдорна", с которым выиграл 4-й дивизион в сезоне 2001/02.

Последующие свыше 10-ти лет Бос слонялся середняками в Эредивизи. Сначала вылетел из элиты с детинхемским "Де Графсхапом", затем дважды тренировал "Хераклес" (выиграл Эрстедивизи в кампании 2004/05) из Алмело. В 2013–2016 гг. работал с арнемским "Витессом". В 2016-м полгода провел во главе "Маккаби" из Тель-Авива.

Тем же летом Бос вытащил счастливый билет. Его позвал "Аякс". Впрочем, амстердамцы проиграли чемпионскую гонку "Фейеноорду", отстав от роттердамцев на 1 очко. Однако удалось устроить фурор на континенте, где "Аякс" дошел до финала Лиги Европы и проиграл МЮ Жозе Моуринью. Бос даже получил тренерский приз имени того же Михелса.

Очевидно, специалист столкнулся с "головокружением от успехов". Он радо принял предложение дортмундской "Боруссии", закупился на 90 млн евро (в частности, 30 миллионов "шмели" отдали за украинца Ярмоленко) и потерпел неудачу. Стартовали дортмундцы с новым боссом хорошо – прошли два раунда Кубка Германии, взяли 19 очков в семи турах Бундеслиги, а в Лиге чемпионов прогнозируемо проиграли лондонскому "Тоттенхэму" и мадридскому "Реалу".

Но в октябре начался кризис. "Боруссия" не смогла победить в восьми турах немецкого первенства и дважды разошлась миром с кипрским АПОЭЛом на евроарене. Показательным моментом стал поединок против "Шальке" из Гельзенкирхена, когда "шмели" повели 4:0 на 25-й минуте, но умудрились сыграть вничью. 10 декабря Босу указали на дверь.

Поскольку тренер подмочил репутацию, то теперь вынужден был ждать своего шанса подменить кого-нибудь с похожими проблемами. Случай выпал посреди кампании 2018/19, когда Бос подхватил "Байер" из Леверкузена девятым и сумел вывести "фармацевтов" в Лигу чемпионов с 4-го места. На следующий год он стал пятым, а третий сезон во главе "Байера" не доработал. Не сложилось и в проблемном французском "Лионе".

Казалось, звезда Боса уже закатилась за горизонт. Весной прошлого года тренера звал на родину "Твенте" из Энсхеде, но тот отказал, ожидая более привлекательное предложение. И таки дождался! Летом 2023-го разочарованный ван Нистелроем ПСВ решил сделать ставку на нового босса. Бос отблагодарил за доверие сполна. Начал с Суперкубка Нидерландов, дальше его подопечные выиграли 17 матчей чемпионата подряд и вернули титул в Эйндховен.

Наставник ПСВ – нидерландский традиционалист. В отличие от Луи ван Гала или Франка де Бура он никогда не раздражал соотечественников уходом от сакральной схемы 4-3-3. Конечно, Бос привык варьировать подвиды формации в зависимости от соперника – защитный либо атакующий. Фактически на французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Жирону" выходили те же исполнители, но с разными намерениями.

Сезон 2024/25

Новый соревновательный год ПСВ начал с феерической битвы за Суперкубок Нидерландов против "Фейеноорда". Подопечные Боса забили первыми, а затем трижды сравнивали счет и перевели матч в серию послематчевых одиннадцатиметровых. Там, однако, потерпели неудачу.

Зато в чемпионате "фермеры" снова выдали победный отрезок. Команда Боса выиграла 10 матчей подряд со старта, а на близкое поражение от "Аякса" (2:3) быстро среагировала началом новой победной серии ("Бреда", "Гронинген"). Несколько сложнее эйндховенцы "вкатились" в Лигу чемпионов. В стартовом туре ПСВ безапелляционно уступил туринскому "Ювентусу" (2:3).

Но дальше "красно-белые" взялись за дело основательнее. Нидерландский гранд расписал боевые ничьи с лиссабонским "Спортингом" и ПСЖ (по 1:1), а затем уничтожил "Жирону" без Виктора Цыганкова (4:0). Солировал Тильман – американо-немецкий хавбек забил сам и дважды ассистировал партнерам по команде.

Роль основного снайпера взял на себя 21-летний Пепи. Он оформил 9 мячей в чемпионате, но еще не забивал в Лиге чемпионов. А вот в лучшие ассистенты выбился марокканец Сайбари (6 результативных передач во всех турнирах). Радует и вратарь Бенитес, который в семи из 17-ти матчей не пропустил ни одного мяча и выполнил 38 сэйвов. Итак, в поединках с "Шахтером", французским "Брестом" и сербской "Црвеною Звездой" нидерландский гранд будет играть только на победы.