Псує шкіру та спричиняє стрес. Лікарі пояснили шкоду хронічного безсоння

Здавалось би, що сон - це базова потреба кожної людини, а отже так чи інакше всі мають спати, однак інколи стається, що через стрес, стиль життя чи інші чинники навіть після кількох годин в ліжку сон так і "не приходить".
Докладніше про те, що робити, якщо у вас почались проблеми зі сном та як не допустити безсоння, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Причини, які можуть викликати безсоння
Корисні звички, які допоможуть поліпшити сон
Їжа впливає на сон? Як обрати "правильні" продукти
До причин, що можуть призвести до проблем зі сном можна віднести такі фактори, як наявність таких проблем в когось з близьких родичів, перезбудження або ж чутливий сон. До того ж є деякі фактори, що провокують безсоння:
Пацієнтам із безсонням важко точно оцінити тривалість перерваного та “чутливого” сну (зазвичай вони його значно недооцінюють).
Навіть невелика кількість стимуляторів може впливати на сон. Незалежно від часу вживання кофеїн може порушувати сон, особливо у чутливих до цього осіб. Така ж тенденція і серед курців. Зокрема пацієнти, які курять, сплять гірше ніж ті, хто не курить.
Також безсоння може спричинити деякі захворювання або симтоми хвороб. Наприклад, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, психічні розлади тощо.
Існує багато розладів сну. Серед них виділяють такі, як: підвищена сонливість, порушення ритму сну і неспання, сноходіння, нічні кошмари тощо.
Проте найпоширенішим є безсоння. Майже кожна людина зіткнулась з цією проблемою хоча б раз в житті. Проте, якщо ви страждаєте від безсоння, не варто нехтувати цією проблемою.
Симптоми хронічного безсоння (інсомнії), на які варто звернути увагу:
Американський вебсайт, що спеціалізується на дослідженнях пов'язаних зі здоров'ям Healthline повідомляє, що нестача сну може позначитися на стані здоров'я.
Безсоння може збільшити ризик виникнення ряду захворювань, включаючи:
Крім того, безсоння також може:
На сон безпосередньо впливає наш спосіб життя, а отже, якщо дотримуватись кількох правил, можна значно покращити не лише самопочуття, а й сон. Міністерство охорони здоров'я України підготувало кілька звичок, які мають налагодити ваш сон:
Попри те, що не існує продуктів, які відразу ж викликають сонливість, дослідження показують, що їжа з високим вмістом клітковини та низьким вмістом насичених жирів і простих вуглеводів сприяє глибокому сну, що відновлює організм.
Деякі продукти пов’язані з серотоніном, ключовим гормоном, який разом з вітаміном B6, B12 і фолієвою кислотою підтримують здоровий сон.
Якщо ви спостерігаєте в себе розлади зі сном - скоротіть споживання кофеїну в чаї, каві, енергетичних напоях або колі, особливо ввечері.
Кофеїн заважає процесу засинання, а також перешкоджає глибокому сну. Замість цього випийте теплий напій з молоком або трав'яний чай.
Занадто багато їжі або алкоголю, особливо пізно вночі, також можуть негативно вплинути на режим сну.
Готуючи вечерю, зверніть увагу на такі продукти:
Продукти з високим вмістом магнію
Як і триптофан, магній пов’язаний з кращою якістю сну. Додайте до вечері листової зелені, як-от шпинат, а також горіхів, насіння, авокадо чи чорної квасолі.
Напої
Хорошим заспокійливим перед сном буде тепле молоко або трав’яний чай, наприклад, ромашковий або м’ятний.
Щоб отримати користь від продуктів і напоїв, що покращують сон, найкраще вживати їх за 2–3 години до сну. Їда безпосередньо перед сном може спричинити проблеми з травленням
Нагадаємо, ми повідомляли, що вчені назвали шкідливий продукт, який популярний у багатьох українців, однак він неабияк порушує сон та засинання.
В матеріалі РБК-Україна також можна дізнатись про 6 речей, які люди зазвичай роблять вдень не підозрюючі, що вони можуть призвести до тривалого безсоння.
До того ж ми повідомляли, чи варто пити каву без кофеїну.
При підготовці публікації використовувалися матеріали: Міністерства охорони здоров'я України, Healthline та Медичний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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