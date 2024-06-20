Портит кожу и вызывает стресс. Врачи объяснили вред хронической бессонницы

Казалось бы, что сон - это базовая потребность каждого человека, а значит, так или иначе все должны спать, однако иногда случается, что из-за стресса, стиля жизни или других факторов даже после нескольких часов в постели сон так и "не приходит".
Подробнее о том, что делать, если у вас начались проблемы со сном и как не допустить бессонницу, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Причины, которые могут вызвать бессонницу
Симптомы хронической бессонницы
Полезные привычки, которые помогут улучшить сон
Пища влияет на сон? Как выбрать "правильные" продукты
К причинам, которые могут привести к проблемам со сном, можно отнести такие факторы, как наличие таких проблем у кого-то из близких родственников, перевозбуждения или чувствительный сон. К тому же есть некоторые факторы, провоцирующие бессонницу:
Пациентам с бессонницей трудно точно оценить продолжительность прерванного и “чувствительного” сна (обычно они его значительно недооценивают).
Даже небольшое количество стимуляторов может влиять на сон. Независимо от времени употребления кофеин может нарушать сон, особенно у чувствительных к этому лиц. Такая же тенденция и среди курильщиков. В частности, курящие пациенты спят хуже тех, кто не курит.
Также бессонница может вызвать некоторые заболевания или симптомы болезней. Например, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, психические расстройства и т.д.
Существует множество расстройств сна. Среди них выделяют такие, как: повышенная сонливость, нарушение ритма сна и бодрствования, снохождение, ночные кошмары и т.д.
Однако наиболее распространенной является бессонница. Почти каждый человек столкнулся с этой проблемой хотя бы раз в жизни. Однако, если вы страдаете бессонницей, не стоит пренебрегать этой проблемой.
Симптомы хронической бессонницы (инсомнии), на которые следует обратить внимание:
Американский вебсайт, специализирующийся на исследованиях связанных со здоровьем Healthline сообщает, что недостаток сна может сказаться на состоянии здоровья.
Бессонница может увеличить риск возникновения ряда заболеваний, включая:
Кроме того, бессонница также может:
На сон оказывает непосредственное влияние наш образ жизни, а следовательно, если соблюдать несколько правил, можно значительно улучшить не только самочувствие, но и сон. Министерство здравоохранения Украины подготовило несколько привычек, которые должны наладить ваш сон:
Несмотря на то, что не существует продуктов, сразу вызывающих сонливость, исследования показывают, что пища с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием насыщенных жиров и простых углеводов способствует глубокому сну, восстанавливающему организм.
Некоторые продукты связаны с серотонином, ключевым гормоном, который вместе с витамином B6, B12 и фолиевой кислотой поддерживают здоровый сон.
Если вы наблюдаете у себя расстройства со сном - сократите потребление кофеина в чае, кофе, энергетических напитках или коле, особенно вечером.
Кофеин мешает процессу засыпания, а также препятствует глубокому сну. Вместо этого выпейте тёплый напиток с молоком или травяной чай.
Слишком много пищи или алкоголя, особенно поздно ночью, также могут отрицательно повлиять на спящий режим.
Готовя ужин, обратите внимание на такие продукты:
Продукты с высоким содержанием магния
Как и триптофан, магний связан с лучшим качеством сна. Добавьте к ужину листовой зелени, например шпинат, а также орехов, семян, авокадо или черной фасоли.
Напитки
Хорошим успокаивающим перед сном будет теплое молоко или травяной чай, например ромашковый или мятный.
Чтобы извлечь пользу из продуктов и напитков, улучшающих сон, лучше всего употреблять их за 2–3 часа до сна. Еда непосредственно перед сном может вызвать проблемы с пищеварением
Напомним, мы сообщали, что ученые назвали вредный продукт, который популярен у многих украинцев, однако он изрядно нарушает сон и засыпание.
В материале РБК-Украина также можно узнать о шести вещах, которые люди обычно делают днем не подозревая, что они могут привести к длительной бессоннице.
К тому же мы сообщали, стоит ли пить кофе без кофеина.
При подготовке публикации использовались материалы: Министерство здравоохранения Украины, Healthline и Медицинский центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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