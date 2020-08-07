Психотерапевт рассказал о влиянии карантина на здоровье людей

Карантин и эпидемия повлияли на психологическое здоровье украинцев. В частности, среди населения растет тревожные и стрессовые расстройства, начинаются депрессии, невроз, алкоголизм, а также семейная агрессия.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии факультета НМУ им. Богомольца, доктором медицинских наук Олег Чабан.

По его словам, после того, как эпидемия переросла в пандемию, о ее влиянии заговорили как ученые из разных стран, так и во Всемирной организации здравоохранения.

"На сегодня ВОЗ начала говорить о все большем поражения психики, рост случаев тревожных и стрессовых расстройств, начало депрессивных расстройств и неврозов, алкоголизации, семейную агрессию, развод, агрессию к детям и тому подобное", - сообщил Чабан.

Также он добавил, что эпидемии и пандемии не впервые влияют на психическое здоровье людей.

"Вспомнили испанский грипп 1918 года, когда после "испанки" в Соединенных Штатах резко возросло количество суицидальных действий, наступила Великая депрессия. Китайские коллеги начали описывать алкоголизации, даже после карантина. Испанские, французские и бразильские коллеги - внутрисемейные агрессии", - сообщил Чабан.

Он добавил, что в связи с напряжением в обществе можно спрогнозировать рост сопутствующих заболеваний. По его словам, опосредованно карантин фактически убьет больше людей, чем сама пневмония.

Ранее РБК-Украина писало, что в связи с карантином ожидается рост рождаемости.