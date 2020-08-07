Психотерапевт объяснил, почему украинцы не доверяют органам власти

В украинцев низкое доверие к государственным институтам из-за низкого социального капитала и из-за то, что Украина прошла через большое терпение. Гражданам нужно бороться за свой степень доверия к власти.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии факультета НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Олег Чабан.

По его словам, украинцы всегда что-то отвоевывали, а каждое слово гимна Украины указывает, "что мы еще терпим, что мы еще не умерли."

"Это терпение создает большую иллюзию, что появится какой-то волшебник, который всю свою жизнь посвятит своему народу, плюнет на все, на свои достоинства и имидж и будет жертвенно нести позицию Иисуса Христа с готовностью, чтобы его распяли ради идеи процветания народа. И мы верим в это, в это магическое мышление", - сказал Чабан.

По его словам, у украинцев также низкий социальный капитал, что указывает на степень социального доверия.

"Пока Иван, с которым я пью пиво, говорит, как надо жить и наводить порядок - я за него голосую, я ему верю. Увидел его по телевизору в Верховной раде - я ему уже не верю, потому что "все они одинаковые, все они покупаются ", - сказал психолог.

Он также отметил, что через это проходило много стран и Украине нужно воевать за этот социальный капитал, за эту степень доверия.

Напомним, рейтинг недоверия украинцев возглавили чиновники и судьи.

Психолог также рассказал, что увеличение количества террористических актов в Украине в последнее время связано с ростом уровня агрессивности людей.

Также Чабан сообщил, что карантин и эпидемии негативно влияют на психическое состояние людей, в частности, среди населения растет тревожность, невроз, алкоголизм и семейная агрессия.